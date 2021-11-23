Ушел из жизни почетный гражданин Свердловской области Николай Голышев

Posted 23 ноября 2021, 16:25
Published 23 ноября 2021, 16:25
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Губернатор принес свои соболезнования в связи с кончиной почетного гражданина Свердловской области. Евгений Куйвашев отметил выдающийся вклад Николая Голышева в развитие вокального искусства, а также в воспитание нескольких поколений талантливых певцов.
Кроме того, глава подчеркнул, что добрая память о профессоре навсегда сохраниться в сердцах его родных, коллег, учеников и просто всех любителей творчества музыканта, сообщает «Областная газета».