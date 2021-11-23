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Posted 23 ноября 2021, 16:25

Published 23 ноября 2021, 16:25

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Ушел из жизни почетный гражданин Свердловской области Николай Голышев

Ушел из жизни почетный гражданин Свердловской области Николай Голышев

23 ноября 2021, 16:25
Фото: 1MI.
Профессор Уральской государственной консерватории имени Мусоргского Николая Голышев скончался в возрасте 91-го года.

Губернатор принес свои соболезнования в связи с кончиной почетного гражданина Свердловской области. Евгений Куйвашев отметил выдающийся вклад Николая Голышева в развитие вокального искусства, а также в воспитание нескольких поколений талантливых певцов.

Кроме того, глава подчеркнул, что добрая память о профессоре навсегда сохраниться в сердцах его родных, коллег, учеников и просто всех любителей творчества музыканта, сообщает «Областная газета».

#Общество#Губернатор#Соболезнования
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