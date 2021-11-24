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Posted 24 ноября 2021, 12:48

Published 24 ноября 2021, 12:48

Modified 24 декабря 2024, 18:11

Updated 24 декабря 2024, 18:11

Антипрививочники требуют обсуждения QR-контроля в Свердловской области

Антипрививочники требуют обсуждения QR-контроля в Свердловской области

24 ноября 2021, 12:48
Фото: 1MI .
Сюжет
Коронавирус
Противники QR-кодов собрались на крыльце Общественной палаты в столице региона, чтобы подать обращение против узаконивания сегрегации граждан по наличию или отсутствию свидетельства о вакцинации.

Всего борцов с QR-кодами собралось в количестве 15-ти человек. Главное требования «антикуарщиков» — открытое общественное обсуждение законопроекта о повсеместном QR-контроле, чтобы они могли высказать свое мнение и аргументировать его.

Как считают екатеринбургские борцы с QR-кодами, разделение людей на привитых и не привитых ведет к росту социальной напряженности и даже преступности, сообщает EAH со ссылкой на текст документа.

#Общество#Коронавирус#COVID-19#QR-код#Антипрививочники
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