Антипрививочники требуют обсуждения QR-контроля в Свердловской области

Posted 24 ноября 2021, 12:48
Published 24 ноября 2021, 12:48
Modified 24 декабря 2024, 18:11
Updated 24 декабря 2024, 18:11
Всего борцов с QR-кодами собралось в количестве 15-ти человек. Главное требования «антикуарщиков» — открытое общественное обсуждение законопроекта о повсеместном QR-контроле, чтобы они могли высказать свое мнение и аргументировать его.
Как считают екатеринбургские борцы с QR-кодами, разделение людей на привитых и не привитых ведет к росту социальной напряженности и даже преступности, сообщает EAH со ссылкой на текст документа.