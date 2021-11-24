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Posted 24 ноября 2021, 10:26

Published 24 ноября 2021, 10:26

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Директор среднеуральской птицефабрики признан виновным в загрязнении окружающей среды

Директор среднеуральской птицефабрики признан виновным в загрязнении окружающей среды

24 ноября 2021, 10:26
Фото: 1MI.
Суд Верхней Пышмы огласил обвинительный приговор генеральному директору птицефабрики «Среднеуральская» Максиму Максимову, обвиняемому в загрязнении окружающей среды.

Суд признал его виновным и назначил главе фабрики штраф в размере 150-и тысяч рублей. Зачитывание объемного приговора заняло около пяти часов. Тем не менее, по мнению источника ЕАН в одном из надзорных ведомств, размер штрафа несопоставим с нанесенным ущербом экологии региона.

Как гласят материалы дела, в 2016–2018 годах, когда хранилище куриного помета «Среднеуральской» переполнилось, отходы куриной жизнедеятельности стали свозить на близлежащие поля. В итоге загрязненным оказался участок площадью 8 тыс квадратных метров.

Летом 2021 года было решено закрыть птицефабрику «Среднеуральская». В данный момент на предприятии проводится консервация.

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#Экология#Суд#Здоровье
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