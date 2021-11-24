Директор среднеуральской птицефабрики признан виновным в загрязнении окружающей среды

Суд признал его виновным и назначил главе фабрики штраф в размере 150-и тысяч рублей. Зачитывание объемного приговора заняло около пяти часов. Тем не менее, по мнению источника ЕАН в одном из надзорных ведомств, размер штрафа несопоставим с нанесенным ущербом экологии региона.