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Posted 24 ноября 2021, 12:18

Published 24 ноября 2021, 12:18

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Полиция спасла оформившего по принуждению девять кредитов екатеринбуржца

Полиция спасла оформившего по принуждению девять кредитов екатеринбуржца

24 ноября 2021, 12:18
Фото: 1MI.
Сотрудники екатеринбургского УМВД освободили из плена 19-летнего юношу, которого вынудили оформить на себя девять кредитных карт различных банков.

После принудительного оформления всех кредитов, молодой екатеринбуржец пропал и перестал отвечать на звонки. Мать юноши забила тревогу и написала заявление о пропаже, после чего сотрудники свердловского УМВД начали поиски.

Найдена жертва злоумышленников была в квартире жилого дома в микрорайоне Химмаш. Сотрудники полиции обнаружили в квартире не только пропавшего молодого человека, но и других людей. Никто из присутствовавших заявление писать не стал, сообщает знак со ссылкой на главу пресс-службы областного УМВД Валерия Горелых. Также Горелых сообщил, что делать стопроцентные выводы на данный момент рано, полиция еще устанавливает все обстоятельства случившегося.

#Происшествия#Новости УрФО#Полиция#Кредиты#Мошенники
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