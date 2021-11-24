Спасали прохожие: мужчина потерял сознание и умер в метро Екатеринбурга

Другая свидетельница рассказала, что все случилось около 18.30. Помимо массажа сердца прохожие также делали искусственное дыхание. По словам девушки, вблизи стояли полицейские и представители метрополитена, однако ни те, ни другие не смогли оказать первую помощь. Стражи порядка заявили, что умеют только фиксировать перелом.