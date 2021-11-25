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Posted 25 ноября 2021, 11:50

Published 25 ноября 2021, 11:50

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

Александр Калашников уволен с поста главы ФСИН

Александр Калашников уволен с поста главы ФСИН

25 ноября 2021, 11:50
Фото: 1MI.
Владимир Путин подписал указ о снятии Александра Калашникова с должности главы Федеральной службы исполнения наказаний.

Документ был опубликован 25 ноября на сайте Кремля. Никаких причин увольнения Калашникова, занимавшего эту должность с 2019-го года, в указе не приводится. Новым директором ФСИН назначен Аркадий Гостев, до этого момента занимавший пост заместителя руководителя МВД.

В последнее время вокруг ведомства развернулся громкий скандал после того, как в интернете появились видео с издевательствами и пытками над заключенными в саратовской больнице ФСИН. В результате проверки саратовского УФСИН должностей лишились 18 человек.

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#Общество#Владимир Путин#Увольнение#ФСИН
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