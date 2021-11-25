Александр Калашников уволен с поста главы ФСИН

Posted 25 ноября 2021, 11:50
Published 25 ноября 2021, 11:50
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Документ был опубликован 25 ноября на сайте Кремля. Никаких причин увольнения Калашникова, занимавшего эту должность с 2019-го года, в указе не приводится. Новым директором ФСИН назначен Аркадий Гостев, до этого момента занимавший пост заместителя руководителя МВД.
В последнее время вокруг ведомства развернулся громкий скандал после того, как в интернете появились видео с издевательствами и пытками над заключенными в саратовской больнице ФСИН. В результате проверки саратовского УФСИН должностей лишились 18 человек.