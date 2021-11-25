Отменить QR-коды потребовали кинотеатры Свердловской области

Posted 25 ноября 2021, 10:52
Published 25 ноября 2021, 10:52
Modified 18 сентября 2022, 14:25
Updated 18 сентября 2022, 14:25
Кроме того, представители требуют отменить систему в торговых центрах и разрешить детям посещать их без взрослых.
Авторы письма заявляют, что с введением QR-кодов они понесли серьезные убытки, пишет Е1.
Начиная с 30 октября, говорят представители, у них снизилась посещаемость и, соответственно, выручка на 70%. При этом после первой волны кинотеатры, по словам представителей, все еще не оправились от простоя.
Кроме того, по мнению авторов, QR-коды не повлияли на ускорение вакцинации, этому поспособствовало требование прививать сотрудников.
Позвольте называть вещи своими именами. Происходящее иначе как намеренным доведением бизнеса до банкротства назвать нельзя, пишут представители.
Письмо было подписано представителями 19 кинотеатров и сетей кинотеатров из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и ряда других городов.