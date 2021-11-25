Россияне могут приобретать средства реабилитации с помощью электронного сертификата

На ЭС Фонд социального страхования записывает определенную сумму, которую можно использовать на приобретение технических средств реабилитации. Стоимость сертификата рассчитывается по последнему госконтракту в конкретном субъекте РФ, по которой ФСС приобрел такое средство. Если стоимость купленного ТСР превышает сумму сертификата, можно доплатить разницу из собственных средств.