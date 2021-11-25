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Posted 25 ноября 2021,, 08:32

Published 25 ноября 2021,, 08:32

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Россияне могут приобретать средства реабилитации с помощью электронного сертификата

25 ноября 2021, 08:32
В России разработали и запускают в регионах современный цифровой сервис: электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации для инвалидов. Им смогут воспользоваться и жители Нижнего Тагила.

Электронный сертификат (ЭС)— это запись в реестре государственной системы электронных сертификатов, которая привязывается к номеру банковской карты МИР получателя. Перечень технических средств реабилитации, приобретаемых с помощью ЭС, утверждается Минтрудом России.

На ЭС Фонд социального страхования записывает определенную сумму, которую можно использовать на приобретение технических средств реабилитации. Стоимость сертификата рассчитывается по последнему госконтракту в конкретном субъекте РФ, по которой ФСС приобрел такое средство. Если стоимость купленного ТСР превышает сумму сертификата, можно доплатить разницу из собственных средств.

Подать заявление на получение ЭС можно в региональном отделении ФСС РФ, МФЦ, на сайте Госуслуг, а также по почте. Для оформления сертификата нужны:

  • Заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) или программы реабилитации, пострадавшего на производстве;
  • номер карты МИР.

Найти магазины, которые принимают ЭС можно через ГИС ЭС (ecert.gov.ru) или в электронном каталоге (ktsr.fss.ru).

Граждане по-прежнему могут получить ТСР через ФСС, воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенный товар или оформить ЭС и оплатить им ТСР напрямую.

На первом этапе электронный сертификат будет доступен только для отдельных видов ТСР серийного производства. Однако планируется, что список поэтапно будет расширен, в том числе на ТСР индивидуального изготовления.

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#Общество#Соцгарантии ФСС#Фонд социального страхования
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