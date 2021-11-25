Тагильчане высказали свое мнение о введении и отмене QR-кодов в регионе

Редакция TagilCity.ru проводила опрос о том, пора ли отменять QR-коды в регионе. На вопрос ответило более 680 человек. Большинство из них, 76% считают, что пора и вообще не стоило вводить. Около 8% ответили, что пора, так как QR-коды уже выполнили вою роль. Столько же считают, что не надо отменять, так как прошло еще недостаточно времени. Остальные подписчики относятся к введенным ограничениям нейтрально, им без разницы.