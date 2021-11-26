Более 3 месяцев разыскивается пропавший тагильчанин Иван Беляев

Posted 26 ноября 2021, 08:41
Published 26 ноября 2021, 08:41
Modified 29 ноября 2024, 18:28
Updated 29 ноября 2024, 18:28
В конце лета пропавший уехал по делам, а затем позвонил своей сожительнице и сказал, что возвращается, однако домой так и не вернулся.
В правоохранительных органах устанавливают знакомых Ивана Беляева, проверяют, были ли у него конфликты на работе и с родственниками, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в ведомстве также отрабатывают различные версии.
Рост Ивана Беляева — 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в ветровку с капюшоном цвета «хаки», темные штаны и черные кроссовки. Всех, у кого имеется информация о пропаже тагильчанина, просят сообщить в ГУ МВД России по Свердловской области по телефону 8 (343) 358-71-61 или в дежурную часть тагильской полиции: 8 (3435) 97-64-02.
Напомним, в Нижнем Тагиле 19 ноября в Нижнем Тагиле пропала 17-летняя студентка Мария Иванова. Девушка была обнаружена в Челябинске, куда она отправилась со своим другом. Она связалась с родителями и вернулась домой.