tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября 2021, 08:41

Published 26 ноября 2021, 08:41

Modified 29 ноября 2024, 18:28

Updated 29 ноября 2024, 18:28

Более 3 месяцев разыскивается пропавший тагильчанин Иван Беляев

Более 3 месяцев разыскивается пропавший тагильчанин Иван Беляев

26 ноября 2021, 08:41
Фото: 1MI.
Полиция и следственный комитет разыскивают Ивана Беляева, который пропал 12 августа 2021 года в Нижнем Тагиле.

В конце лета пропавший уехал по делам, а затем позвонил своей сожительнице и сказал, что возвращается, однако домой так и не вернулся.

В правоохранительных органах устанавливают знакомых Ивана Беляева, проверяют, были ли у него конфликты на работе и с родственниками, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в ведомстве также отрабатывают различные версии.

Рост Ивана Беляева — 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в ветровку с капюшоном цвета «хаки», темные штаны и черные кроссовки. Всех, у кого имеется информация о пропаже тагильчанина, просят сообщить в ГУ МВД России по Свердловской области по телефону 8 (343) 358-71-61 или в дежурную часть тагильской полиции: 8 (3435) 97-64-02.

Напомним, в Нижнем Тагиле 19 ноября в Нижнем Тагиле пропала 17-летняя студентка Мария Иванова. Девушка была обнаружена в Челябинске, куда она отправилась со своим другом. Она связалась с родителями и вернулась домой.

Материалы по теме
Мужчина со шрамами пропал на Уралмаше в Екатеринбурге
#Происшествия#Нижний Тагил#Следственный комитет#Полиция#Розыск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика