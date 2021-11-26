Екатеринбургский полковник транспортной полиции осужден за мошенничество

Posted 26 ноября 2021, 10:22
Published 26 ноября 2021, 10:22
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Как установило судебное следствие, в течение 14 лет вплоть до 2016 года Шуклин занимал различные руководящие должности в ведомстве и, пользуясь служебным положением, похитил 1,5 млн бюджетных рублей. В осуществлении преступной деятельности Шуклину помог бывший полицейский Шабакин, который подписывал необходимые для выделения средств документы.
Сергей Шуклин был лишен звания полковника и приговорен к четырем годам условно, его пособник – к двум годам условно. Кроме того, с осужденных взыскано более полутора миллионов рублей в пользу пострадавшего Управления на транспорте, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.