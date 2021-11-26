Екатеринбургский полковник транспортной полиции осужден за мошенничество

Сергей Шуклин был лишен звания полковника и приговорен к четырем годам условно, его пособник – к двум годам условно. Кроме того, с осужденных взыскано более полутора миллионов рублей в пользу пострадавшего Управления на транспорте, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.