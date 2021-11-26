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Posted 26 ноября 2021, 10:22

Published 26 ноября 2021, 10:22

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Екатеринбургский полковник транспортной полиции осужден за мошенничество

Екатеринбургский полковник транспортной полиции осужден за мошенничество

26 ноября 2021, 10:22
Фото: 1MI.
Оглашен приговор экс-руководителю уральского подразделения Управления на транспорте МВД России Сергею Шуклину за мошенничество в особо крупном размере.

Как установило судебное следствие, в течение 14 лет вплоть до 2016 года Шуклин занимал различные руководящие должности в ведомстве и, пользуясь служебным положением, похитил 1,5 млн бюджетных рублей. В осуществлении преступной деятельности Шуклину помог бывший полицейский Шабакин, который подписывал необходимые для выделения средств документы.

Сергей Шуклин был лишен звания полковника и приговорен к четырем годам условно, его пособник – к двум годам условно. Кроме того, с осужденных взыскано более полутора миллионов рублей в пользу пострадавшего Управления на транспорте, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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#Происшествия#Новости УрФО#Приговор#Мошенничество#Полковник
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