Как продвигается капремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Вся образовательная деятельность, если не в дистанте, будет вестись по школам. Несмотря на трудности, дети не бросили свои кружки. Мы прошли процедуру лицензирования предоставления дополнительных образовательных услуг. Условия были очень серьезные: замеры и радиации, и света, и звука, и воды, и столько анализов по учреждению надо было сдать. Комиссия отметила, что у нас нет ни одного замечания,сообщила директор ГДДЮТ Оксана Михневич.