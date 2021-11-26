Как узнать статус выплаты пособий по «Прямым выплатам» в ФСС?

Схема взаимодействия между работником, работодателем и ФСС значительно упрощается. Работник подаёт своему работодателю заявление, документы, подтверждающие право на получение пособия, а также реквизиты лицевого счёта (в случае перечисления пособий на карту «МИР» потребуется только номер карты). В течение пяти рабочих дней работодатель передаёт документы в территориальный орган Фонда социального страхования. ФСС проверяет документы, назначает и перечисляет пособие работнику в течение десяти дней. В случае, если ФСС выявляет ошибки в документах, то он направляет протокол ошибок работодателю. После их исправления работодатель снова подаёт документы в ФСС.