Медсестра рассказала, что происходит в «красной зоне» в Нижнем Тагиле

Сейчас у нас проходит около 150 человек в сутки. Ожидание госпитализации может быть разным. Всё ведь зависит от количества пациентов, которые единовременно находятся в приемном покое и каждый требует внимания. Не стоит забывать, что технические возможности медоборудования (КТ) тоже ограничены, его пропускная способность — не более 6 пациентов час. Транспортировка пациентов для проведения исследования грудной клетки в другие медучреждения тоже требует времени. Конечно, всё это влияет на фактор ожидания. Мы, в свою очередь, просим отнестись к этому с пониманием, мы делаем всё возможное и выкладываемся по полной.