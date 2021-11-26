Медсестра рассказала, что происходит в «красной зоне» в Нижнем Тагиле

Всего в медучреждении Анна Подмазова трудится более 25 лет — с 1995 года. Женщина связала жизнь с медициной, приведя в профессию и свою дочь.
Пришла санитаркой, со временем выучилась — работала медсестрой, потом старшей, где и по сей день тружусь. В профессию пришла случайно: было голодно, надо было работать, на руках был маленький ребенок. Так и осталась здесь, полюбила приемный покой. Это моя жизнь, мой дом, моя семья. Дочь тоже пошла в медицину — работает фельдшером на скорой и подрабатывает в приемнике у меня. Она моя гордость.
Оказавшись в медицине по воле случая, Анна Геннадьевна искренне полюбила свою работу — непростую во все времена, не только в период пандемии. Медсестра уверена, что в этой профессии себя реализуют лишь гуманисты.
Я безоговорочно обожаю свою работу. Люблю работать с пациентами больше, чем с бумагами, поэтому часто работаю на посту. Люблю пожилых — они как дети. Люблю человечное отношение к людям: мы недаром сюда пришли работать. Всегда негодую, если вижу, что к пациентам относятся нехорошо. Вообще людей люблю, хоть и порой они настроены агрессивно, но я понимаю, что это от безысходности и тревоги. Стараюсь всем помочь, никому не отказываю.
Забирать пациентов в кресле-каталке для перемещения на процедуру, например, для подключения к кислороду (как и осуществлять другие медицинские манипуляции) нужно в специальном защитном костюме. Заполнять документы — тоже в костюме. Принимать передачки для пациентов, прибирать помещения… Провести всю смену в полном медицинском обмундировании за два года пандемии для работников ковидных госпиталей стало уже обыденностью.
Пандемия позволила взглянуть на нашу работу с другой стороны, да и на самих себя тоже. Пришлось столкнуться с огромными нагрузками, непривычной работой в костюмах и большим потоком пациентов. Нельзя сказать, что работа приёмного покоя до пандемии была простая: так как наша больница многопрофильная, то и пациенты поступали с различными патологиями. Это требовало от сотрудников особых навыков, расширенного кругозора и готовности реагировать в нестандартных ситуациях.
Анна Подмазова в больнице практически живет: больных коронавирусом настолько много, что медику просто некогда уезжать домой и она иногда между сменами остается ночевать прямо на работе. В этих условиях для врачей и медсестер важны не столько бытовые условия, а моральная поддержка коллег.
Коронавирус — это тоже нестандартная ситуация, в условиях которой научились не только работать, но и даже жить, и чаще на работе. Из-за большого потока пациентов и интенсивности работы, не то что покушать, в туалет, порой, сходить некогда. Все силы направлены на оказание помощи, сортировку и перемаршрутизацию. И так целые сутки. А быт состоит не из привычных вещей — обед, отдых и прочее, а из поддержки друг друга, взаимовыручки и понимания, сейчас это важно, как никогда,делится наблюдениями Анна.
Бывает, пациенты болеют долго и в течение нескольких дней никуда не обращаются. В конце концов попадают к нам и начинают: надо, чтобы всё бегом, всё по щелчку, «спасите», заводят других пациентов, требуют индивидуального подхода, всем недовольны…
Нервная реакция на события не улучшает состояние пациента, поэтому медики рекомендуют психологически готовиться к тому, что госпитализация в ковидный госпиталь займет какое-то время. Часто пациенты обращаются за медпомощью, когда уже «прижмет», а потом сталкиваются с реальностью приемного покоя: пациентов очень много.
Сейчас у нас проходит около 150 человек в сутки. Ожидание госпитализации может быть разным. Всё ведь зависит от количества пациентов, которые единовременно находятся в приемном покое и каждый требует внимания. Не стоит забывать, что технические возможности медоборудования (КТ) тоже ограничены, его пропускная способность — не более 6 пациентов час. Транспортировка пациентов для проведения исследования грудной клетки в другие медучреждения тоже требует времени. Конечно, всё это влияет на фактор ожидания. Мы, в свою очередь, просим отнестись к этому с пониманием, мы делаем всё возможное и выкладываемся по полной.
Сравнивая работу приёмного отделения год назад, когда ГБ № 1 был впервые перепрофилирован, с текущим, медсестра Анна Подмазова отмечает: сейчас рабочий процесс стал максимально отточен, персонал четко знает свой функционал и может подстраиваться, когда поток пациентов увеличивается. Поэтому и время ожидания госпитализации сократилось, сейчас оно занимает 2-3 часа, объясняет медик.
Портрет пациента со временем также изменился: в Нижнем Тагиле все больше поступает заболевших коронавирусом в возрасте 30-40 лет, но пожилые люди все еще в зоне риска.
К сожалению, пациенты поступают преимущественно тяжёлые, возрастная группа тоже сменилась, всё чаще поступают молодые, в возрасте 40 и даже 30 лет. Но и процент пожилых не уменьшается. В резерве больницы всегда остаются койкоместа, чтобы была возможность осуществить госпитализацию, но заполняемость свободных мест происходит быстро. Что касается перегоспитализации, мы ежедневно мониторим по сводке свободные места и при необходимости и в зависимости от состояния пациента принимаем решение о его переводе в другое медучреждение.
Чтобы облегчить ожидание приема врачом в приемном покое больницы, Анна Подмазова дает несколько полезных практических советов заболевшим COVID-19 и их близким людям.
Хотелось бы попросить брать воду и перекус. Вместе с документами лучше прикладывать номер телефона близких, по которому можно связаться. Телефон, зарядник, средства личной гигиены, в общем, всё то же самое, что нужно при обычной госпитализации. Поток пациентов очень большой, и персонал задействован в полном объеме. И мы просим пациентов, если возникают вопросы, просьбы или наблюдается изменение состояния, обращаться к персоналу самостоятельно, не ожидая момента, когда обратят внимание сотрудники.
Состояние стресса испытывают не только пациенты и их родные. Нескончаемый поток пациентов в тяжелом состоянии стал дополнительным испытанием и для медицинских работников, в том числе в эмоциональном плане.
Сопровождающим нечего делать в «красной зоне», а они рвутся. Во-первых, это риск заражения, во-вторых, еще большая толпа, суматоха и все начинают нервничать. Родственники, конечно же, переживают за состояние родных, пытаются повлиять на скорость госпитализации — это нормальное желание. Мы, в свою очередь, пытаемся найти подход к каждому и успокоить, если необходимо — поддержать,говорит Анна Подмазова.
Пообщаться с Анной Геннадьевной нам удалось далеко не сразу: она все время занята работой. Отвечала на вопросы редакции она в редкие моменты, когда был небольшой перерыв. А фотографии для статьи пришлось ждать еще дольше: редакция сама не может посетить «красную зону», а медики занимаются пациентами. Поэтому мы еще раз благодарим всех медицинских работников Нижнего Тагила и не только, которые спасают жизни людей в условиях пандемии.