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Posted 26 ноября 2021, 04:05

Published 26 ноября 2021, 04:05

Modified 18 сентября 2022, 14:25

Updated 18 сентября 2022, 14:25

В смерти от COVID-19 из-за неоказания помощи обвинили врачей родные свердловчанки

В смерти от COVID-19 из-за неоказания помощи обвинили врачей родные свердловчанки

26 ноября 2021, 04:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
В смерти жительницы Краснотурьинска от коронавируса обвиняют врачей местной больницы ее родственники. Изначально женщина поступила с камнями в желчном пузыре, но позднее заразилась COVID-19.

В больницу пенсионерка легла в октябре. Ей планировалось сделать операцию по удалению камней из желчного пузыря. Через несколько дней после поступления соседка по палате женщины заболела коронавирусом. Ее, по словам родственников, перевели в другую палату, а оставшимся пациентам, было запрещено выходить. Кроме того, врачи включали кварцевание, говорят родственники, а пациенты прятались под одеялами, пишет «Краснотурьинск LIVE».

Женщина была прооперирована, но потом оказалось, что она тоже заболела коронавирусом. В результате с 10%-ным поражением легких она была направлена в ковидный госпиталь. Оттуда, по словам родственников, она звонила и говорила, что врачи к ней не подходят.

Родные рассказывают, что постепенно поражение легких увеличилось до 80%. Женщина не могла встать с кровати. Также родственники утверждают, что приносили бабушке продукты, мази, но врачи не ухаживали за ней. Через окно они видели, что пенсионерка ничего не ест, однако звонила каждый день и говорила, что хочет кушать.

В результате сатурация, по словам родных, снизилась до 40%. Пенсионерка скончалась спустя месяц в больнице. В свидетельстве о смерти, рассказывают родные, указаны синдром респираторного расстройства, другая вирусная инфекция и коронавирус.

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#Происшествия#Коронавирус#Краснотурьинск#Пациент#Заболевшие
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