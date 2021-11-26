В смерти от COVID-19 из-за неоказания помощи обвинили врачей родные свердловчанки

Родные рассказывают, что постепенно поражение легких увеличилось до 80%. Женщина не могла встать с кровати. Также родственники утверждают, что приносили бабушке продукты, мази, но врачи не ухаживали за ней. Через окно они видели, что пенсионерка ничего не ест, однако звонила каждый день и говорила, что хочет кушать.