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Posted 27 ноября 2021, 13:47

Published 27 ноября 2021, 13:47

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

О разъезжающих на краденом авто угонщиках рассказала екатеринбурженка

О разъезжающих на краденом авто угонщиках рассказала екатеринбурженка

27 ноября 2021, 13:47
Фото: 1MI.
Найти похищенный автомобиль с парковки в центре Екатеринбурга с осени пытается местная жительница. Она утверждает, что угонщики на нем свободно передвигаются по городу.

Две недели девушка пыталась разыскать машину самостоятельно, затем она написала заявление в полицию. Прошел месяц, но результата так и не было, пишет Е1 со ссылкой на пострадавшую.

По словам девушки, воры сняли с авто сигнализацию и ее не представляется возможным отследить. Она установила приложение, которое помогает по номерам находить автомобили. Оно, рассказывает девушка, показало, что автомобиль находится в Екатеринбурге и его уже два раза фиксировали камеры наблюдения.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что автомобиль разыскивается. На данный момент выясняется, где он находится, а также какие лица могут быть причастны к похищению.

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#Происшествия#Новости УрФО#Угон#Угон автомобиля#Екатеринбург
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