О разъезжающих на краденом авто угонщиках рассказала екатеринбурженка

По словам девушки, воры сняли с авто сигнализацию и ее не представляется возможным отследить. Она установила приложение, которое помогает по номерам находить автомобили. Оно, рассказывает девушка, показало, что автомобиль находится в Екатеринбурге и его уже два раза фиксировали камеры наблюдения.