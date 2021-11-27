Об обстреле его машины с детьми рассказал житель Екатеринбурга

Posted 27 ноября 2021, 11:00
Published 27 ноября 2021, 11:00
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Мужчина двигался по Объездной дороге, когда у него треснуло стекло со стороны водителя на уровне головы. Екатеринбуржец решил, что машину расстреляли и обратился в полицию, пишет «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».
В правоохранительных органах проводится проверка. Там пояснили, что на дороге проходит ремонт, поэтому причиной дыры в стекле мог стать отлетевший камень.
Напомним, 3 октября неизвестные расстреляли в Екатеринбурге автомобиль, в котором находились мать и ребенок. Однако в полицию женщина обращаться не стала.