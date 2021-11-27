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Posted 27 ноября 2021, 11:00

Published 27 ноября 2021, 11:00

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Об обстреле его машины с детьми рассказал житель Екатеринбурга

Об обстреле его машины с детьми рассказал житель Екатеринбурга

27 ноября 2021, 11:00
Фото: 1MI.
О том, что неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились его супруга и дети, рассказал водитель из Екатеринбурга.

Мужчина двигался по Объездной дороге, когда у него треснуло стекло со стороны водителя на уровне головы. Екатеринбуржец решил, что машину расстреляли и обратился в полицию, пишет «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

В правоохранительных органах проводится проверка. Там пояснили, что на дороге проходит ремонт, поэтому причиной дыры в стекле мог стать отлетевший камень.

Напомним, 3 октября неизвестные расстреляли в Екатеринбурге автомобиль, в котором находились мать и ребенок. Однако в полицию женщина обращаться не стала.

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