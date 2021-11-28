Пятеро нетрезвых мужчин напали на таксиста в Екатеринбурге

Доехав до улицы Малышева, мужчина обнаружил, что на заднем сидении притаился один из клиентов. Он попросил отвезти до дома, но таксист заявил, что увезет его в полицию. В результате Роман остановился у главного входа отдела полиции № 5. Пассажир же выходить отказался и позвонил товарищам. Водитель тоже набрал стражам порядка. Когда мужчина понял, что его не выпускают из такси, то начал оказывать активное сопротивление.