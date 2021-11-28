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Posted 28 ноября 2021, 12:43

Published 28 ноября 2021, 12:43

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

28 ноября 2021, 12:43
Фото: 1MI.
На территории Среднего Урала 29 ноября местами прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать до 18 метров в секунду.

В связи с непогодой уральцам рекомендуется не пренебрегать мерами безопасности. Если вы находитесь дома, следует закрывать окна, отключить электрические приборы, газ, а также перекрыть воду, сообщает региональное ГУ МЧС России.

На улице спасатели советуют держаться подальше от неустойчивых конструкций, а автолюбителям не стоит совершать резких маневров и сохранять внимательность. Также рекомендуемся не ставить машины около деревьев и щитов с рекламой.

Напомним, 1 и 2 декабря в Нижнем Тагиле потеплеет до плюсовых температур.

#Общество#Свердловская область#Штормовое предупреждение#Сильный ветер
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