Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в Свердловской области

Posted 28 ноября 2021, 12:43
Published 28 ноября 2021, 12:43
Modified 24 декабря 2024, 18:09
Updated 24 декабря 2024, 18:09
В связи с непогодой уральцам рекомендуется не пренебрегать мерами безопасности. Если вы находитесь дома, следует закрывать окна, отключить электрические приборы, газ, а также перекрыть воду, сообщает региональное ГУ МЧС России.
На улице спасатели советуют держаться подальше от неустойчивых конструкций, а автолюбителям не стоит совершать резких маневров и сохранять внимательность. Также рекомендуемся не ставить машины около деревьев и щитов с рекламой.
Напомним, 1 и 2 декабря в Нижнем Тагиле потеплеет до плюсовых температур.