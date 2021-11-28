Тела двух пенсионеров обнаружены при пожаре в пятиэтажном доме в Екатеринбурге

О том, что в квартире найдены тела, сообщили в полицию утром 28 ноября. На данный момент установлены личности умерших: это 81-летний мужчина и 85-летняя женщина. Предполагается, что причиной пожара стала неверная скрутка проводки, рассказал глава областного глава Валерий Горелых.