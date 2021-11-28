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Posted 28 ноября 2021, 11:10

Published 28 ноября 2021, 11:10

Modified 29 ноября 2024, 18:28

Updated 29 ноября 2024, 18:28

Тела двух пенсионеров обнаружены при пожаре в пятиэтажном доме в Екатеринбурге

Тела двух пенсионеров обнаружены при пожаре в пятиэтажном доме в Екатеринбурге

28 ноября 2021, 11:10
Фото: 1MI.
Тела двух пожилых свердловчан найдены на втором этаже во время тушения пожара на улице Самолетной в уральской столице. Огонь загорелся в пятиэтажном доме.

Из-за инцидента доследсвенную проверку проводит следственный отдел по Чкаловскому району. Результаты внешнего осмотра гласят, что признаков криминала в происшествии не усматривается, так же на трупах отсутствуют какие-либо телесные повреждения, сообщает старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.

Следователи уже осмотрели место пожара и приступили к опросу свидетелей. После вскрытия станет известна конкретная причина смерти и давность.

О том, что в квартире найдены тела, сообщили в полицию утром 28 ноября. На данный момент установлены личности умерших: это 81-летний мужчина и 85-летняя женщина. Предполагается, что причиной пожара стала неверная скрутка проводки, рассказал глава областного глава Валерий Горелых.

Напомним, 24 ноября стало известно, что в ночь в Нижнем Тагиле в доме на улице Балакинская, 5 произошла трагедия, в результате которой погиб мужчина. Он пытался самостоятельно потушить пожар, однако скончался.

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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Валерий Горелых#Трупы#Екатеринбург
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