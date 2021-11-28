За QR-код поблагодарил президента Дед-пикет из Екатеринбурга

На нем пенсионер выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину. Уралец сказал «спасибо» главе государства за то, что сумел привиться и получить QR-код. Также он призвал людей последовать его примеру, чтобы защитить себя от коронавируса, сообщает Ура.ру.