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Posted 28 ноября 2021, 13:22

Published 28 ноября 2021, 13:22

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

За QR-код поблагодарил президента Дед-пикет из Екатеринбурга

За QR-код поблагодарил президента Дед-пикет из Екатеринбурга

28 ноября 2021, 13:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Житель уральской столицы Вадим Панкратов, который прославился в регионе по прозвищу Дед-пикет из-за того, что принимает участие во всех массовых мероприятиях, вышел на новый согласованный пикет.

На нем пенсионер выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину. Уралец сказал «спасибо» главе государства за то, что сумел привиться и получить QR-код. Также он призвал людей последовать его примеру, чтобы защитить себя от коронавируса, сообщает Ура.ру.

Напомним, суд Екатеринбурга не стал определять штраф Панкратову за то, что 31 января 2021 года он поучаствовал в несогласованном митинге. Мужчина вышел с плакатом, на котором поддержал Владимира Путина.

Екатеринбургский суд отказался штрафовать деда-пикета за «спасибо» Путину
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#Общество#Коронавирус#Владимир Путин#Поддержка#Пикет#QR-код
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