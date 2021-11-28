За QR-код поблагодарил президента Дед-пикет из Екатеринбурга

Posted 28 ноября 2021, 13:22
Published 28 ноября 2021, 13:22
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
На нем пенсионер выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину. Уралец сказал «спасибо» главе государства за то, что сумел привиться и получить QR-код. Также он призвал людей последовать его примеру, чтобы защитить себя от коронавируса, сообщает Ура.ру.
Напомним, суд Екатеринбурга не стал определять штраф Панкратову за то, что 31 января 2021 года он поучаствовал в несогласованном митинге. Мужчина вышел с плакатом, на котором поддержал Владимира Путина.