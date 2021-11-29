7 правил для начинающего инвестора: как не прогореть на фондовом рынке

Инвестирование – игра в долгую, на коротких промежутках ваши вложения могут показывать рост или снижение, это нормально. Чтобы не оказаться в ситуации, когда вам срочно нужны деньги, а ваши инвестиционные вложения в этот момент подешевели и выводить деньги невыгодно, нужно иметь финансовую «подушку безопасности». Запас из 3-6 сумм обязательных месячных расходов стоит держать в банке. Пусть вклад не принесет такого дохода, как инвестиции, зато вы в любой момент сможете воспользоваться этими деньгами. Сначала сбережения, потом – инвестиции.