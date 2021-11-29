«Изгонявшая бесов» из сына екатеринбурженка отправлена на психиатрическую экспертизу

Posted 29 ноября 2021, 12:41
Published 29 ноября 2021, 12:41
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
Свой поступок женщина объяснила тем, что пыталась «изгнать из малыша бесов». Ребенок тогда остался жив только благодаря вовремя прибывшим врачам скорой помощи. О переводе екатеринбурженки в психиатрический стационар ходатайствовали следственные органы, сообщили в региональном следственном комитете.
Следственные мероприятия по делу еще продолжаются. Если психиатрическая экспертиза сочтет молодую мать вменяемой, то ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.