«Изгонявшая бесов» из сына екатеринбурженка отправлена на психиатрическую экспертизу

Свой поступок женщина объяснила тем, что пыталась «изгнать из малыша бесов». Ребенок тогда остался жив только благодаря вовремя прибывшим врачам скорой помощи. О переводе екатеринбурженки в психиатрический стационар ходатайствовали следственные органы, сообщили в региональном следственном комитете.