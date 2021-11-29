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Posted 29 ноября 2021, 12:41

Published 29 ноября 2021, 12:41

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

«Изгонявшая бесов» из сына екатеринбурженка отправлена на психиатрическую экспертизу

«Изгонявшая бесов» из сына екатеринбурженка отправлена на психиатрическую экспертизу

29 ноября 2021, 12:41
Фото: 1MI.
25-летняя мать из Екатеринбурга, которая в августе этого года изрезала двухлетнего сына ножом, отправлена в психиатрическую больницу.

Свой поступок женщина объяснила тем, что пыталась «изгнать из малыша бесов». Ребенок тогда остался жив только благодаря вовремя прибывшим врачам скорой помощи. О переводе екатеринбурженки в психиатрический стационар ходатайствовали следственные органы, сообщили в региональном следственном комитете.

Следственные мероприятия по делу еще продолжаются. Если психиатрическая экспертиза сочтет молодую мать вменяемой, то ей грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

#Происшествия#Ребенок#Нож#Психиатрическая экспертиза
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