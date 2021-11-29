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Posted 29 ноября 2021, 10:20

Published 29 ноября 2021, 10:20

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Нападение пятерых мужчин на таксиста прокомментировали в свердловском главке

Нападение пятерых мужчин на таксиста прокомментировали в свердловском главке

29 ноября 2021, 10:20
Фото: 1MI.
Начальник пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых подтвердил факт нападения на таксиста у отделения полиции в Екатеринбурге.

Также он подчеркнул, что утверждать, что нападавшие были сотрудниками МВД сейчас преждевременно.

Ночью компания из пятерых человек вызвала такси к винотеке «Bar.Olo» на Хохрякова, 48. Когда мужчины впятером залезли в автомобиль, таксист предупредил, что не повезет их всех, так как это запрещено правилами. Однако поддатые клиенты повели себя грубо, кинули в водителя бутылку с вином, а один из них представился сотрудником полиции и порывался показать «корочки». Тогда таксист отменил поездку с примечанием «Некорректное поведение пассажира» и отправился в отделение полиции на Сакко и Ванцетти.

Однако оказалось, что один из пассажиров остался на заднем сидении такси. Когда водитель попытался уговорить его покинуть автомобиль, мужчина начал скандалить. Тогда таксист вызвал полицию и попытался удержать хулигана в автомобиле. Это у него не получилось. В это время на помощь к товарищу подоспела остальная компания. Все вместе стали избивать водителя ногами и руками по лицу, а затем скрылись с места происшествия в сторону Радищева.

На данный момент сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения, также пострадавший таксист предоставил кинутую в него бутылку вина и телефон, который один из хулиганов выронил в автомобиле, сообщает «КП-Екатеринбург».

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#Происшествия#Новости УрФО#Нападение#Таксист
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