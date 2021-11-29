Нападение пятерых мужчин на таксиста прокомментировали в свердловском главке

Posted 29 ноября 2021, 10:20
Published 29 ноября 2021, 10:20
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Также он подчеркнул, что утверждать, что нападавшие были сотрудниками МВД сейчас преждевременно.
Ночью компания из пятерых человек вызвала такси к винотеке «Bar.Olo» на Хохрякова, 48. Когда мужчины впятером залезли в автомобиль, таксист предупредил, что не повезет их всех, так как это запрещено правилами. Однако поддатые клиенты повели себя грубо, кинули в водителя бутылку с вином, а один из них представился сотрудником полиции и порывался показать «корочки». Тогда таксист отменил поездку с примечанием «Некорректное поведение пассажира» и отправился в отделение полиции на Сакко и Ванцетти.
Однако оказалось, что один из пассажиров остался на заднем сидении такси. Когда водитель попытался уговорить его покинуть автомобиль, мужчина начал скандалить. Тогда таксист вызвал полицию и попытался удержать хулигана в автомобиле. Это у него не получилось. В это время на помощь к товарищу подоспела остальная компания. Все вместе стали избивать водителя ногами и руками по лицу, а затем скрылись с места происшествия в сторону Радищева.
На данный момент сотрудники полиции изучают записи камер видеонаблюдения, также пострадавший таксист предоставил кинутую в него бутылку вина и телефон, который один из хулиганов выронил в автомобиле, сообщает «КП-Екатеринбург».