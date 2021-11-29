Нападение пятерых мужчин на таксиста прокомментировали в свердловском главке

Ночью компания из пятерых человек вызвала такси к винотеке «Bar.Olo» на Хохрякова, 48. Когда мужчины впятером залезли в автомобиль, таксист предупредил, что не повезет их всех, так как это запрещено правилами. Однако поддатые клиенты повели себя грубо, кинули в водителя бутылку с вином, а один из них представился сотрудником полиции и порывался показать «корочки». Тогда таксист отменил поездку с примечанием «Некорректное поведение пассажира» и отправился в отделение полиции на Сакко и Ванцетти.