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Posted 29 ноября 2021, 07:13

Published 29 ноября 2021, 07:13

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

О риске заражения новым штаммом «омикрон» переболевших COVID-19 заявили в ВОЗ

О риске заражения новым штаммом «омикрон» переболевших COVID-19 заявили в ВОЗ

29 ноября 2021, 07:13
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Те, кто ранее уже болел коронавирусом, имеют повышенный риск заражения новым штаммом под названием «омикрон», сообщает Всемирная организация здравоохранения.

На данный момент подробная информация о рисках отсутствует, ее пообещали предоставить в ближайшее время, пишет «Новые известия».

В ВОЗ отмечают, что ПЦР-тесты, применяемые для выявления коронавируса, могут показать инфицирование. Там также заявили о недостаточности изученности нового штамма, а потому не могут судить о большей опасности в сравнении с «дельтой».

Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявлял, что «омикрон» может быть более опасным и смертоносным, чем вирус Эбола. Эксперт считает, что мир недооценивает масштабы пандемии.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Пандемия#COVID-19
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