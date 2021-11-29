О риске заражения новым штаммом «омикрон» переболевших COVID-19 заявили в ВОЗ

Posted 29 ноября 2021, 07:13
Published 29 ноября 2021, 07:13
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
На данный момент подробная информация о рисках отсутствует, ее пообещали предоставить в ближайшее время, пишет «Новые известия».
В ВОЗ отмечают, что ПЦР-тесты, применяемые для выявления коронавируса, могут показать инфицирование. Там также заявили о недостаточности изученности нового штамма, а потому не могут судить о большей опасности в сравнении с «дельтой».
Глава Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери заявлял, что «омикрон» может быть более опасным и смертоносным, чем вирус Эбола. Эксперт считает, что мир недооценивает масштабы пандемии.