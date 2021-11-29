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Posted 29 ноября 2021, 14:48

Published 29 ноября 2021, 14:48

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Прокуратура хочет отправить уральского экс-схиигумена Сергия в колонию на четыре года

Прокуратура хочет отправить уральского экс-схиигумена Сергия в колонию на четыре года

29 ноября 2021, 14:48
Фото: 1MI.
Новое заседание по делу бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова) 29 ноября прошло в Измайловском суде, расположенном в Москве.

Перед членными суда выступил представитель прокуратуры, который запросил для Романова 4 года колонии, сообщает Е1.

Напомним, отец Сергий, проживающий в Среднеуральске, получил скандальную известность после проведения своих проповедей, которые снимались на камеру и публиковались на YouTube. В них Николай Романов призывал не верить слухам о COVID-19, отрицал его существование, а также оскорблял чиновников. Сергий был задержан в конце минувшего года и получил обвинение по трем статьям УК РФ.

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#Общество#Прокуратура#Москва#Схиигумен Сергий#Среднеуральский женский монастырь
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