Прокуратура хочет отправить уральского экс-схиигумена Сергия в колонию на четыре года

Напомним, отец Сергий, проживающий в Среднеуральске, получил скандальную известность после проведения своих проповедей, которые снимались на камеру и публиковались на YouTube. В них Николай Романов призывал не верить слухам о COVID-19, отрицал его существование, а также оскорблял чиновников. Сергий был задержан в конце минувшего года и получил обвинение по трем статьям УК РФ.