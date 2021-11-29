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Posted 29 ноября 2021, 09:30

Published 29 ноября 2021, 09:30

Modified 29 ноября 2024, 18:27

Updated 29 ноября 2024, 18:27

Средняя зарплата в Свердловской области в сентябре выросла до 48 тысяч рублей

Средняя зарплата в Свердловской области в сентябре выросла до 48 тысяч рублей

29 ноября 2021, 09:30
Фото: 1MI.
Средняя зарплата уральцев в первом месяце осени достигла 47 976 рублей.

Если сравнивать эту цифру с сентябрем 2020 года, то рост зарплат в области по сравнению с прошлым годом составил 10%. Среди самых высокооплачиваемых профессий лидируют финансисты и страховщики (76,8 тысяч рублей), ученые-исследователи и разработчики (более 75 тысяч), специалисты сферы информации и связи (71,2 тысячи).

Среди самых низкооплачиваемых профессий — сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (27,5 тысяч рублей) и специалисты, занимающиеся административной деятельностью и предоставлением сопутствующих допуслуг (32,5 тысячи). Даже рост зарплат в этих сферах оказался ниже среднего — без малого 8%, сообщает Свердловскстат.

#Экономика#Средняя зарплата#Рост
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