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Posted 29 ноября 2021, 08:10

Published 29 ноября 2021, 08:10

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Ветра, дожди со снегом и аномальное тепло ожидаются в Нижнем Тагиле в начале зимы

Ветра, дожди со снегом и аномальное тепло ожидаются в Нижнем Тагиле в начале зимы

29 ноября 2021, 08:10
Фото: 1MI.
Аномально теплая погода ожидается в Свердловской области, в том числе и Нижнем Тагиле в начале декабря. Кроме того, прогнозируются дожди со снегом и ветра.

1 декабря в Нижнем Тагиле будет пасмурно, но температура при этом будет держаться на уровне +3 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду. Кроме того, ожидаются осадки в виде дождя со снегом в течение дня.

2 декабря также будет дождь со снегом, а температура понизится до +2 градусов. Ветер станет немного сильнее. Его порывы дойдут до 12 метров в секунду.

3 декабря прогнозируется похолодание от -3 до -8 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

4 декабря будет пасмурно и будет дождь со снегом. На улице воздух прогреется до +4 градусов. Ветер усилится и его порывы будут доходить до 15 метров в секунду.

5 декабря ветер сохранится, также как и пасмурная погода с осадками. Ожидается похолодание от 0 до -7 градусов.

Начиная с 6 декабря в Нижний Тагил придут морозы и похолодает до -16 градусов.

Такую погоду в Уралгидрометцентре называют аномально теплой. Температура воздуха будет держаться на 3-4 градуса выше нормы.

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