tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2021, 04:59

Published 30 ноября 2021, 04:59

Modified 24 декабря 2024, 18:07

Updated 24 декабря 2024, 18:07

Детскую вакцину от ковида в России предложено внести в календарь прививок

Детскую вакцину от ковида в России предложено внести в календарь прививок

30 ноября 2021, 04:59
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Детскую вакцину от коронавируса следует обязательно внести в национальный календарь прививокЮ считает глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Я считаю, что она обязательна, чтобы ее внести в национальный календарь прививок, цитирую РИА «Новости» Александра Гинцбурга.

Напомним, первая вакцина «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет была зарегистрирована в России. Специалисты отмечают, что препарат показал высокую безопасность и эффективность, а также положительное заключение дали эксперты, пишут «Новые известия».

Отмечается, что вакцинация будет возможной только с согласия родителей или законных представителей до 14 лет, а с 15 лет — при наличии собственного согласия.

#Коронавирус#Здоровье#Вакцинация#Прививки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика