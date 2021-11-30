Детскую вакцину от ковида в России предложено внести в календарь прививок

Posted 30 ноября 2021, 04:59
Published 30 ноября 2021, 04:59
Modified 24 декабря 2024, 18:07
Updated 24 декабря 2024, 18:07
Я считаю, что она обязательна, чтобы ее внести в национальный календарь прививок, цитирую РИА «Новости» Александра Гинцбурга.
Напомним, первая вакцина «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет была зарегистрирована в России. Специалисты отмечают, что препарат показал высокую безопасность и эффективность, а также положительное заключение дали эксперты, пишут «Новые известия».
Отмечается, что вакцинация будет возможной только с согласия родителей или законных представителей до 14 лет, а с 15 лет — при наличии собственного согласия.