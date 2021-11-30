tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября 2021, 07:22

Published 30 ноября 2021, 07:22

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Из-за строительства ледового городка будут перекрыты улицы в центре Нижнего Тагила

Из-за строительства ледового городка будут перекрыты улицы в центре Нижнего Тагила

30 ноября 2021, 07:22
Фото: 1MI.
Из-за строительства ледового городка на Театральной площади в центре Нижнего Тагила изменится схема движения транспорта. В частности, с 1 декабря 2021 года по 30 января 2022 года будет закрыто движение транспорт от проспекта Строителей, 4 до улицы Пархоменко, 1А.

Сначала подрядчик начнет подготовку площадки и сделает заготовки для строительства. Кроме того, специалисты МБУ «Сигнал-3» с 1 декабря начнут завоз оборудования на площадку. Прежде всего, это искусственные ели и светодиодные комплекты, которые лягут в основу оформления, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Строители надеются на благоприятную погоду и минусовые температуры.

Напомним, темой оформления ледового городка в 2021 году станут герои «Союзмультфильма» в честь юбилея студии. Кроме того, город ожидает новое световое оформление и фотозоны.

Ледовый городок у Драмтеатра в Нижнем Тагиле за 11,5 млн построит прежний подрядчик
Узнать подробнее
Материалы по теме
Данила Мастер, Конек-Горбунок: каким будет новый ледовый городок в Нижнем Тагиле?
#Транспорт#Нижний Тагил#Строительство#Ледовый городок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика