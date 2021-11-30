Как правильно подготовиться к колоноскопии: диета и препараты

Posted 30 ноября 2021, 16:59
Published 30 ноября 2021, 16:59
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Ключевым моментом в подготовке к колоноскопии кишечника является соблюдение диеты, основным принципом которой является употребление продуктов с низким содержанием клетчатки. Облегченный рацион необходим для качественного очищения кишечника, что позволит эндоскописту провести тщательное обследование и поставить точный диагноз.
Чтобы подготовиться к колоноскопии следует за 3-5 дней до процедуры изменить план питания в соответствии с памяткой для пациентов.
Разрешенные продукты:
Продукты для подготовки к проведению колоноскопии не должны содержать отрубей, семян, зерен и других компонентов, которые не перевариваются организмом:
Запрещенные продукты:
Что можно пить во время подготовки перед колоноскопией: воду, чай, безалкогольные негазированные напитки и соки без мякоти, прозрачный бульон.
При запорах подготовку к исследованию начинают за неделю до процедуры.
Накануне исследования готовиться к колоноскопии кишечника следует особенно тщательно. По рекомендации врачей рацион следует ограничить, не прекращая питьевого режима:
Если вас ждет утренняя колоноскопия, то подготовка к обследованию заканчивается вечером. Если исследование назначено на послеобеденное время, то утром можно пить разрешенные напитки из списка продуктов. За 4 часа до исследования следует завершить прием любых жидкостей, в том числе воды.
Следующим этапом подготовки к процедуре колоноскопии кишечника является прием слабительных препаратов и пеногасителей. Давайте узнаем, что принимать и как правильно это делать.
Слабительные перед колоноскопией необходимы для полного очищения кишечника. Препараты в виде раствора принимают за день до процедуры в соответствии с инструкцией. Чаще всего назначают:
Активным веществом в этих препаратах выступает макрогол, который оказывает местное воздействие, не влияя на другие системы организма. Слабительные средства для подготовки к колоноскопии кишечника обладают высокой эффективностью и безопасностью, а потому их применяют вместо клизм.
Еще одной группой лекарств для подготовки к колоноскопии являются пеногасители. Их применяют для уменьшения процессов газообразования. Обычно назначают препараты для подготовки к колоноскопии на основе симетикона:
Симетикон — это нетоксическое вещество на основе кремния, которое стимулирует абсорбцию пузырьков газа, снижая их выработку.
Определив, что пить перед колоноскопией для очищения кишечника, разберемся, как правильно принимать порошки. Прежде всего, необходимо изучить инструкцию и действовать четко по указанному плану. Стандартная схема предполагает принимать раствор порциями через каждые 15-20 минут.
Точный порядок подготовки зависит от того, на какое время назначена процедура — утреннее или послеобеденное время.
Определив, что пить перед колоноскопией для очищения кишечника, разберемся, как правильно принимать порошки. Прежде всего, необходимо изучить инструкцию и действовать четко по указанному плану. Стандартная схема предполагает принимать раствор порциями через каждые 15-20 минут.
Точный порядок подготовки зависит от того, на какое время назначена процедура — утреннее или послеобеденное время.
Если вам назначена утренняя колоноскопия, подготовка к исследованию включает такие действия:
В случае, если обследование толстой кишки назначено на раннее утро, то препараты для очистки кишечника перед колоноскопией следует принять ночью с рекомендуемым выше интервалом.
Следующие рекомендации касаются подготовки пациента к обследованию, назначенному на вторую половину дня:
Если колоноскопия вечером, то подготовиться можно, следуя этой инструкции. Помните, что раствор нельзя принимать непосредственно перед процедурой. Прием любых препаратов завершается за 4 часа до обследования.
Многих интересует, какой стул должен быть перед колоноскопией кишечника. В норме он должен сопровождаться светлой или прозрачной жидкостью, что свидетельствует о достаточном очищении.
Зная, что нужно делать перед колоноскопией кишечника, вы сможете правильно подготовиться к
процедуре в состоянии седации. План подготовки не отличается, единственный момент касается питьевого режима. Утром перед обследованием воду можно пить в минимальном количестве. Если нужно запить лекарства, то сделайте несколько небольших глотков. В целом, вам следует подготовить кишечник к колоноскопии в стандартном порядке, соблюдая диету и питье слабительных по инструкции.
Дополнительно перед процедурой под мягким внутривенным наркозом необходимо пройти электрокардиограмму не позже чем за 10 дней до исследования.
После исследования в состоянии седации нельзя водить машину, поэтому рекомендуется попросить кого-то из близких сопроводить вас домой.
Качество подготовки напрямую влияет на результат обследования, а потому внимательно изучите рекомендации, как лучше готовиться к колоноскопии, какие препараты принимать и что делать, если столкнулись с трудностями.
Существует четко установленные правила, за сколько до колоноскопии принимать слабительный раствор. Последнюю порцию препарата принимают не позднее чем за 4 часа до обследования.
Результат от слабительных проявляется спустя 1,5-2 часа, а потому рекомендуется проводить подготовку дома, следуя инструкции и врачебным рекомендациям.
Многих интересует, можно ли пить таблетки перед колоноскопией, и как правильно это делать. Если вы принимаете препараты на регулярной основе (гормональные, регулирующие сахар, нормализующие давление), то отказываться от них не нужно. Накануне обследования приема принимайте лекарства за час до приема слабительного раствора, чтобы они успели усвоиться организмом. В назначенный день закончите прием любых препаратов за 3-4 часа до процедуры.
Чтобы подготовиться к процедуре колоноскопии, необходимо принимать слабительные препараты в виде раствора в большом количестве воды. На этом этапе у многих возникают трудности, так как появляется чувство тошноты и тяжести в желудке. Это происходит из-за большого объема жидкости и специфического вкуса раствора.
Увеличение временного интервала между порциями раствора; Питье через трубочку, при котором вкусовые рецепторы мало задействуются; Питье апельсинового сока сразу после препарата; Рассасывание кислых или мятных леденцов.
Эти рекомендации помогут вам подготовиться к колоноскопии прямой кишки и других отделов кишечника без неприятных ощущений.
Эффект от приема раствора, сделанного в точном соответствии инструкции, наблюдается спустя 1,5-2 часа. Если этого не произошло, увеличьте количество питья и дайте организму легкую физическую нагрузку. Подойдет ходьба или простые гимнастические упражнения.
Также вы можете помассировать живот по часовой стрелке, стимулируя пищеварение.
Вне зависимости от того, какой отдел является приоритетным, в обследование включается весь толстый кишечник. Это значит, что при подготовке для исследования прямой или сигмовидной кишки необходимо придерживаться одинаковых рекомендаций, которые включают соблюдение диеты и прием слабительных препаратов по инструкции.
Источники:
На правах рекламы