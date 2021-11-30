Как правильно подготовиться к колоноскопии: диета и препараты

Многих интересует, можно ли пить таблетки перед колоноскопией, и как правильно это делать. Если вы принимаете препараты на регулярной основе (гормональные, регулирующие сахар, нормализующие давление), то отказываться от них не нужно. Накануне обследования приема принимайте лекарства за час до приема слабительного раствора, чтобы они успели усвоиться организмом. В назначенный день закончите прием любых препаратов за 3-4 часа до процедуры.