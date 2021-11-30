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Posted 30 ноября 2021, 16:15

Published 30 ноября 2021, 16:15

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Оформление кредита в банке Тинькофф и использование онлайн-калькулятора

Оформление кредита в банке Тинькофф и использование онлайн-калькулятора

30 ноября 2021, 16:15
Фото: 1MI.
Каждый человек может оформить автокредит или потребительский кредит на собственные нужды. Для этого не нужно искать банки, выгодные условия и тратить на это время.

В банке Тинькофф подать заявку можно в онлайн-режиме. На официальном сайте доступен калькулятор кредита, прописаны все требования и условия к заемщику.

Особенности автокредитования в банке

Автокредит является целевым займом, который предоставляется на приобретение автомобиля. Деньги выдаются под залог транспортного средства. С клиентом заключается договор. При этом машина не переоформляется на банк, а остается в собственности клиента.

Можно выделить несколько главных преимуществ оформления автокредитования:

  • кредит выдается только по паспорту и без поручителей;
  • минимальный размер процентной ставки;
  • не требуется предоставлять залог и платить первоначальный взнос.

При оформлении автокредита единственным ограничением является целевое использование средств. В банке Тинькофф можно получить деньги на покупку нового автомобиля или с пробегом. На официальном сайте прописаны все требования и условия. В соответствующем разделе можно рассчитать кредит на автомобиль на определенный период времени.

Оформление потребительского кредита

Потребительский кредит оформляется для получения денег на обучение, ремонт, покупку автомобиля

без указания основной цели. Важным условием является соблюдение графика установленных платежей. К преимуществам оформления потребительного кредита можно отнести следующие факторы:

  • отсутствуют строгие требования к заемщику;
  • не нужно оформлять КАСКО;
  • если по программе потребительского кредитования купить машину, ее можно сдавать в аренду или использовать для бизнеса.

При выборе программы автокредитования, клиентам потребуется только паспорт и водительское удостоверение. Также заемщикам предлагают удобный расчет кредита, наличие онлайн-калькулятора. Еще одно немаловажное преимущество — низкая ставка по кредиту, максимально возможный срок погашения. Договор заключается на период до 5 лет.

Также при оформлении кредита отсутствует первоначальный взнос. Клиентам не потребуется оформлять КАСКО или другие обязательные услуги. При подписании договора не требуются справки с официального места работы, которые смогли бы подтвердить получение дохода. Также клиентам не нужно искать поручителей.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», лицензия ЦБ РФ № 2673, ОГРН 1027739642281 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

#Экономика
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