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Posted 30 ноября 2021, 18:00

Published 30 ноября 2021, 18:00

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

СМИ: 40 бомб ищут сотрудники аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге

СМИ: 40 бомб ищут сотрудники аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге

30 ноября 2021, 18:00
Фото: 1MI.
Сообщение о том, что в «Кольцово» в уральской столице якобы заложено 40 бомб, поступило 30 ноября, под конец дня. Теперь сотрудники службы безопасности осуществляют проверку.

Оповещение о бомбах поступило на почту ближе в 20.00. По словам анонимного гражданина, в общей сложности было заложено 40 бомб, сообщает Ура.ру со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, несмотря на сообщение, аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме. Сотрудники службы безопасности проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Однако в пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО заявили, что на данный момент информации по поводу инцидента не поступало.

Напомним, вечером 4 ноября «Мегамарт» на Ленинградском проспекте, 28 «заминировал» неизвестный гражданин. Результатом стала эвакуация всех пассажиров.

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#Происшествия#Новости УрФО#Минирование#Бомба#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург
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