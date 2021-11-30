СМИ: 40 бомб ищут сотрудники аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге

Posted 30 ноября 2021, 18:00
Published 30 ноября 2021, 18:00
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Оповещение о бомбах поступило на почту ближе в 20.00. По словам анонимного гражданина, в общей сложности было заложено 40 бомб, сообщает Ура.ру со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
По его словам, несмотря на сообщение, аэропорт продолжает функционировать в обычном режиме. Сотрудники службы безопасности проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий.
Однако в пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО заявили, что на данный момент информации по поводу инцидента не поступало.
Напомним, вечером 4 ноября «Мегамарт» на Ленинградском проспекте, 28 «заминировал» неизвестный гражданин. Результатом стала эвакуация всех пассажиров.