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Posted 2 декабря 2021, 13:41

Published 2 декабря 2021, 13:41

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

1,9 тысячи будут ежемесячно получать старосты тагильских сельских населенных пунктов

1,9 тысячи будут ежемесячно получать старосты тагильских сельских населенных пунктов

2 декабря 2021, 13:41
Фото: 1MI.
Ежемесячное вознаграждение в сумме 1,9 тысячи рублей будут получать с 2022 года старосты сельских населенных пунктов Нижнего Тагила. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

Администрация Нижнего Тагила заключит со старостами гражданско-правовые договоры, выплаты вознаграждения будут производиться ежемесячно 7 числа каждого месяца из бюджета города.

За 2022 год 13 старостам сельских населенных пунктов будет выплачено 297,4 тысячи рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле проходит конкурс «Староста года», он будет проводиться ежегодно. Жюри будет оценивать активность участников в проведении субботников, вывозе мусора, благоустройстве и по другим критериям. Заявки от старост принимаются с 25 ноября по 5 декабря. Итоги будут подведены не позднее 31 декабря 2021 года.

Лучшего сельского старосту наградят в Нижнем Тагиле
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Администрация Нижнего Тагила#Сельские населенные пункты
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