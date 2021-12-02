1,9 тысячи будут ежемесячно получать старосты тагильских сельских населенных пунктов

Напомним, в Нижнем Тагиле проходит конкурс «Староста года», он будет проводиться ежегодно. Жюри будет оценивать активность участников в проведении субботников, вывозе мусора, благоустройстве и по другим критериям. Заявки от старост принимаются с 25 ноября по 5 декабря. Итоги будут подведены не позднее 31 декабря 2021 года.