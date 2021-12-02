1,9 тысячи будут ежемесячно получать старосты тагильских сельских населенных пунктов

Posted 2 декабря 2021, 13:41
Published 2 декабря 2021, 13:41
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Администрация Нижнего Тагила заключит со старостами гражданско-правовые договоры, выплаты вознаграждения будут производиться ежемесячно 7 числа каждого месяца из бюджета города.
За 2022 год 13 старостам сельских населенных пунктов будет выплачено 297,4 тысячи рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле проходит конкурс «Староста года», он будет проводиться ежегодно. Жюри будет оценивать активность участников в проведении субботников, вывозе мусора, благоустройстве и по другим критериям. Заявки от старост принимаются с 25 ноября по 5 декабря. Итоги будут подведены не позднее 31 декабря 2021 года.