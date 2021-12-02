tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря 2021, 10:23

Published 2 декабря 2021, 10:23

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

На спасение сына со СМА семья пожарного из Екатеринбурга собрала более 120 млн рублей

На спасение сына со СМА семья пожарного из Екатеринбурга собрала более 120 млн рублей

2 декабря 2021, 10:23
Фото: 1MI.
Для спасения маленького Кости Каткова, папа которого является пожарным в Екатеринбурге, собрано уже более 120 миллионов рублей. 31 миллион из них перечислили неравнодушные граждане, еще 90 миллионов передали для мальчика местные бизнесмены.

Для спасения мальчика от смертельного заболевания требуется препарат «Золгенсма», стоимость которого превышает 150 миллионов рублей.

Мама Кости заметила, что сыну стало сложнее ходить и вставать на ноги. Она решила провести генетический анализ, который подтвердил диагноз.

Сначала со всей страны семью поддержали коллеги отца из МЧС. Начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев обратился в Фонд святой Екатерины, где семью поддержали. Препарат скоро прибудет в Екатеринбург, пишет Е1.

Материалы по теме
150 млн собрано на укол малышу со СМА из ЕкатеринбургаСамый дорогой укол в мире от СМА получил Саша Лабутин из ЕкатеринбургаПожарный из Екатеринбурга собирает 150 миллионов на лечение сына со СМА
#Общество#Новости УрФО#Пожарный#Екатеринбург#СМА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика