На спасение сына со СМА семья пожарного из Екатеринбурга собрала более 120 млн рублей

Для спасения маленького Кости Каткова, папа которого является пожарным в Екатеринбурге, собрано уже более 120 миллионов рублей. 31 миллион из них перечислили неравнодушные граждане, еще 90 миллионов передали для мальчика местные бизнесмены.

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