На спасение сына со СМА семья пожарного из Екатеринбурга собрала более 120 млн рублей

Posted 2 декабря 2021, 10:23
Published 2 декабря 2021, 10:23
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
Для спасения мальчика от смертельного заболевания требуется препарат «Золгенсма», стоимость которого превышает 150 миллионов рублей.
Мама Кости заметила, что сыну стало сложнее ходить и вставать на ноги. Она решила провести генетический анализ, который подтвердил диагноз.
Сначала со всей страны семью поддержали коллеги отца из МЧС. Начальник ГУ МЧС по Свердловской области Виктор Теряев обратился в Фонд святой Екатерины, где семью поддержали. Препарат скоро прибудет в Екатеринбург, пишет Е1.