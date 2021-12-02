Прием здоровых детей в поликлиниках Нижнего Тагила будет приостановлен

Posted 2 декабря 2021, 06:16
Published 2 декабря 2021, 06:16
Modified 18 сентября 2022, 14:28
Updated 18 сентября 2022, 14:28
В частности, будут приостановлены взвешивания и прививки детей до года, до трех лет и неорганизованных детей, рассказала замглавврача ДГБ Ольга Булдакова.
Она отметила, что узкие специалисты будут принимать как обычно. Потоки пациентов планируется развести. Так, первичные больные будут проходить через фильтр-бокс или вызовы. Повторных пациентов будут принимать участковые все последующие дни.
В понедельник, 29 ноября, отметила Булдакова, было зафиксировано более 1,5 тысячи обращений в поликлиники, что в три раза превышает эпидпорог.
За последние две недели, по данным Роспотребнадзора Свердловской области, заболеваемость ОРВИ среди детей выросла более чем на 50%.
В Нижнем Тагиле на данный момент на карантин по ОРВИ и коронавирусу находятся 46 классов в 26 школах и 53 группы в детских садах.