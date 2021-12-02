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Posted 2 декабря 2021, 06:16

Published 2 декабря 2021, 06:16

Modified 18 сентября 2022, 14:28

Updated 18 сентября 2022, 14:28

Прием здоровых детей в поликлиниках Нижнего Тагила будет приостановлен

Прием здоровых детей в поликлиниках Нижнего Тагила будет приостановлен

2 декабря 2021, 06:16
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Принимать здоровых детей с 6 по 12 декабря перестанут поликлиники Нижнего Тагила. Причиной стал всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей.

В частности, будут приостановлены взвешивания и прививки детей до года, до трех лет и неорганизованных детей, рассказала замглавврача ДГБ Ольга Булдакова.

Она отметила, что узкие специалисты будут принимать как обычно. Потоки пациентов планируется развести. Так, первичные больные будут проходить через фильтр-бокс или вызовы. Повторных пациентов будут принимать участковые все последующие дни.

В понедельник, 29 ноября, отметила Булдакова, было зафиксировано более 1,5 тысячи обращений в поликлиники, что в три раза превышает эпидпорог.

За последние две недели, по данным Роспотребнадзора Свердловской области, заболеваемость ОРВИ среди детей выросла более чем на 50%.

В Нижнем Тагиле на данный момент на карантин по ОРВИ и коронавирусу находятся 46 классов в 26 школах и 53 группы в детских садах.

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#Нижний Тагил#Коронавирус#Дети#Здоровье#Поликлиника#ОРВИ
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