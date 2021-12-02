Водителей предупредили о сильном гололеде в Нижнем Тагиле

Posted 2 декабря 2021, 14:57
Published 2 декабря 2021, 14:57
Modified 19 июня 2022, 18:02
Updated 19 июня 2022, 18:02
Ночью 3 декабря синоптики прогнозируют до -4 градусов. В связи с этим на дорогах и тротуарах ожидается гололедица.
Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений и маневров. Также автомобилистам нужно держать необходимую дистанцию между транспортными средствами. Начинающим водителям рекомендуется отказаться от поездок по городу, а особенно трассам, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Напомним, 20 и 21 ноября на дорогах Свердловской области также была гололедица. За выходные дни в Нижнем Тагиле и пригороде произошло 12 ДТП, в том числе и со смертельными исходами.