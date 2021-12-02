Задохнувшийся малыш и сотрудники УВЗ без премий. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле на УВЗ несколько рабочих оказались лишены премий после того, как погиб кузнец-штамповщик, проходивший стажировку. Инцидент случился еще в конце августа. В процессе установки штампа произошел перекос, который рабочие попробовали убрать с помощью лома. Когда погибший схватился за лом и встал на педаль молота, то получил удар ломом по голове. От этого он скончался. В результате проверки стало известно, что мужчина погиб из-за использования молота без защитного кожуха педали. Итогом стало лишение четырех рабочих 50% премии.