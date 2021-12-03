Тагильчане могут оставить слова благодарности медикам детской поликлиники на Вагонке

Детская поликлиника на Вагонке оказывает помощь и поддержку в лечении пациентам и их родителям. Ежедневно врачи и младший медицинский персонал работают над сохранением и укреплением здоровья подрастающего поколения и предоставляют многочисленные услуги в сфере здравоохранения.