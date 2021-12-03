Тагильчане могут оставить слова благодарности медикам детской поликлиники на Вагонке

Posted 3 декабря 2021,, 07:40
Published 3 декабря 2021,, 07:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Детская поликлиника на Вагонке оказывает помощь и поддержку в лечении пациентам и их родителям. Ежедневно врачи и младший медицинский персонал работают над сохранением и укреплением здоровья подрастающего поколения и предоставляют многочисленные услуги в сфере здравоохранения.
Цель акции — поддержать врачей, настроить на позитив как сотрудников, так и пациентов. Также данная акция — отличная мотивация для работы в это нелегкое для медиков время, сказала заведующая поликлиникой Любовь Шадрина.
При личном посещении детской поликлиники сказать «спасибо» медработнику можно в «Книге отзывов» на стойке информации.
При обращении необходимо указать имя и фамилию, так как анонимные отзывы не учитываются. Ориентировочно итоги подведут в конце 2021 года