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Posted 3 декабря 2021,, 07:40

Published 3 декабря 2021,, 07:40

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Тагильчане могут оставить слова благодарности медикам детской поликлиники на Вагонке

3 декабря 2021, 07:40
Акция «Благодарность медработнику» стартовала в детской поликлинике на ул. Окунева, 32. Родители пациентов могут несколькими способами оставить теплые слова о работе сотрудников медучреждения.

Детская поликлиника на Вагонке оказывает помощь и поддержку в лечении пациентам и их родителям. Ежедневно врачи и младший медицинский персонал работают над сохранением и укреплением здоровья подрастающего поколения и предоставляют многочисленные услуги в сфере здравоохранения.

Цель акции — поддержать врачей, настроить на позитив как сотрудников, так и пациентов. Также данная акция — отличная мотивация для работы в это нелегкое для медиков время, сказала заведующая поликлиникой Любовь Шадрина.

Выразить слова благодарности медику можно через форму обратной связи на сайте Детской городской больницы или в личных сообщениях в группе «Детская городская больница» во ВКонтакте. Также отправить отзыв можно на электронную почту ДГБ — site@dgbnt.ru.

При личном посещении детской поликлиники сказать «спасибо» медработнику можно в «Книге отзывов» на стойке информации.

При обращении необходимо указать имя и фамилию, так как анонимные отзывы не учитываются. Ориентировочно итоги подведут в конце 2021 года

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#Благодарность#Медики#Детская городская больница
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