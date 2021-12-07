Буцаев заявил о начале создания «Зеленого рейтинга» регоператоров

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, формирование «Зеленого рейтинга» позволит сравнить вклад регионов и операторов в развитие системы по обращению с ТКО в России. Существование такого рейтинга будет мотивировать госорганы и компании быть более ответственными, повлияет на формирование здоровой конкурентной среды, а также положительно отразится на инвестиционной привлекательности в отрасли. Регионы и операторы, которые возглавляют список, смогут получить «Зеленую премию», а также получат приоритетную поддержку своей деятельности и станут представителями просветительской кампании, как подчеркнул Буцаев.