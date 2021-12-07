РЭО напомнил о важности осознанного потребления в локдаун

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о том, что в первые же дни локдауна службы доставки зафиксировали рекордные показатели. Это касается и запросов на подключение к агрегаторам (рост в 1,5−3,5 раза), и количества заказов навынос. Так, в первый день локдауна было заказано в два раза больше еды навынос, чем днем ранее. За четыре дня локдауна произошел рост рынка на 41%, числа заказов — на 24%. Однако минус активного развития данного сектора в том, что растет количество упаковки и отходов потребления, пишет ТАСС.