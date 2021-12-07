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РЭО напомнил о важности осознанного потребления в локдаун

7 декабря 2021, 10:02
Фото: pxhere.com
Российский экологический оператор обратился к гражданам и напомнил о том, что важно осознанно относиться к потреблению и сортировке отходов в локдаун. Ретейлерам рекомендовали минимизировать количество упаковки.

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал о том, что в первые же дни локдауна службы доставки зафиксировали рекордные показатели. Это касается и запросов на подключение к агрегаторам (рост в 1,5−3,5 раза), и количества заказов навынос. Так, в первый день локдауна было заказано в два раза больше еды навынос, чем днем ранее. За четыре дня локдауна произошел рост рынка на 41%, числа заказов — на 24%. Однако минус активного развития данного сектора в том, что растет количество упаковки и отходов потребления, пишет ТАСС.

Буцаев отметил, что в тяжелое время пандемии бизнес и люди начали адаптироваться к новым реалиям, но важно помнить об экологичности при пользовании доставками и онлайн-магазинами. РЭО выступил с призывом сортировать отходы и во время локдауна, а также выбирать те компании, где работают над сокращением объемов упаковки. Также Буцаев напомнил ретейлерам и службам доставки о необходимости перехода на многоразовую тару и отказа от материалов, которые трудно или невозможно переработать.

В сервисах доставки отметили рекордные показатели роста. Так, в «Яндекс.Еде» на период локдауна ввели нулевую комиссию, благодаря чему показатель вырос в 2,5 раза. По подсчетам специалистов Delivery Club, жители Москвы в первый нерабочий день оформили рекордное количество заказов навынос, вдвое увеличив показатель предыдущего дня.

Кроме того, выросло число запросов на подключение к сервисам со стороны ресторанов. Так, к «Яндекс.Еде» выразили желание подключиться в 3,5 раза больше предприятий общественного питания, к Delivery Club — в 1,5 раза в сравнении с прошлой неделей.

Пандемия создала условия для роста рынка доставки в четыре раз в первый год. Но вместе с этим выросло и количество отходов. Как подсчитали активисты Гринписа, доставка еды привела к образованию 40 тысяч тонн отходов — около миллиарда одноразовых ложек, вилок, контейнеров, пакетов и так далее.

#Здоровье
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