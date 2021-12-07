В Ирбите ищут 15-летнюю школьницу

Posted 7 декабря 2021,, 10:00
Published 7 декабря 2021,, 10:00
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Девочка не вернулась домой с прогулки в понедельник, шестого декабря. Об этом информирует «КП-Урал».
По словам родителей школьницы, Валерия никогда не сбегала из дома. К поискам несовершеннолетней подключились полицейские и волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Девочка ушла гулять с подругами. Валерия должна была вернуться домой в 21:00. Когда школьница не пришла, родители стали звонить ей на мобильный телефон. Трубку никто не брал. В 23:00 смартфон подростка стал недоступен.
По словам руководителя поискового отряда «Прорыв» Наталии, девочка учете в ПДН не состоит. Ее семья считается благополучной.
Рост пропавшей 160 сантиметров; телосложение — среднее; глаза — карие; волосы — русые до плеч.
Девочка была одета в куртку бежевого цвета до пояса, черную футболку, брюки клеш укороченные черного цвета, ботинки бежевого цвета на шнуровке и вязаную черную шапку.
С собой у школьницы была сумка-клатч черного цвета, на длинном ремешке.
Информацию о местонахождении Валерии можно сообщить руководителю поискового отряда по телефону +79000440220 или в дежурную часть МОМВД России «Ирбитский» +7 (34355) 6-25-27.