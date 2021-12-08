Глава РЭО: менее экологичная продукция будет иметь больший экосбор

Эксперт Росприроднадзора добавила, что повышение коэффициентов является мягким способом воздействия на производителей. Однако за шесть лет функционирования расширенной ответственности производителей проблема переработки мусора осталась и мало что изменилось. При этом мусор продолжает накапливаться на мусорных полигонах, а бизнесмены за это время научились обходить закон.