Глава РЭО Буцаев: Долги по услуге за вывоз мусора составляют 20%

Выручка региональных операторов за прошлый год достигла 193 миллиардов. Объем дебиторской задолженности за вывоз мусора составил в 2020 году 38,6 миллиарда. В общей сложности такие долги с просрочкой от 90 дней до трех лет — это 20 процентов от валовой выручки региональных операторов. Денис Буцаев сообщил, что 11 процентов приходится на период неуплаты от 90 дней до одного года, а девять процентов — на срок от года до трех.