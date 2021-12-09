Только 15 депутатов городской Думы Нижнего Тагила попали в ТОП-100 влиятельных

Степень публичности депутатов оставляет желать лучшего. Я не припомню, чтобы за последний год кто-нибудь из них высказался по жизненно важным для тагильчан вопросам. Это касается проблем задолженностей коммунальных МУПов. Отвратительного качества так называемой питьевой воды. О выбросах градообразующих предприятий — ни слова. Словно и нет их вообще... Ни один депутат не вышел к своим избирателям в период протестных акций. Ну, разве что маленькое исключение можно сделать для Мартюшева. Неизвестна позиция депутатов в ситуации роста заражений коронавирусом. И в вопросе сегрегации общества в связи незаконным введением куар-кодов до принятия соответствующих изменений в федеральном законодательстве. Ну, можно ещё про объекты благоустройства вспомнить, куда наши нардепы иногда на экскурсию ездят, но свое мнение никак не афишируют,утверждает собеседник TagilCity.ru.