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Posted 9 декабря 2021,, 14:05

Published 9 декабря 2021,, 14:05

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Только 15 депутатов городской Думы Нижнего Тагила попали в ТОП-100 влиятельных

Только 15 депутатов городской Думы Нижнего Тагила попали в ТОП-100 влиятельных

9 декабря 2021, 14:05
Фото: TagilCity.ru
В рейтинг самых влиятельных персон в 2021 году попала лишь половина тагильских депутатов: эксперты редакции высоко оценили положение только 15 из 27 депутатов. В десятке оказался председатель Вадим Раудштейн, 7 депутатов расположились в первой части рейтинга и семь смогли попасть только во вторую

Всего в думе Нижнего Тагила сейчас 27 депутатов, из них лишь 15 получили достаточное количество баллов от экспертов проекта, чтобы получить звание самых влиятельных тагильчан:

  • Вадим Раудштейн — 6,81 балла, 9 место
  • Никита Беркутов — 5,95 балла, 17 место
  • Гаджи Абдулов — 5,70 балла, 23 место,
  • Денис Корякин — 5,67 балла, 25 место,
  • Дмитрий Скоропупов — 5,35 балла, 33 место,
  • Леонид Мартюшев — 5,19 балла, 39 место,
  • Игорь Булыгин — 5,10 балла, 42 место,
  • Игорь Базилевич — 4,91 балла, 47 место,
  • Андрей Палатов — 4,81 баллов, 53 место,
  • Александр Петров — 4,81 балла, 54 место,
  • Владимир Антонов — 4,73 балла, 59 место,
  • Руслан Юсупов — 4,71 балла, 61 место,
  • Владислав Потанин — 4,71 балла, 62 место,
  • Алексей Пырин — 4,05 балла, 93 место,
  • Игорь Темнов — 4,00 балла, 100 место.

Примечательно, ни одна из четырех тагильских женщин-депутатов не набрала нужное для попадания в рейтинг количество баллов.

Фото: TagilCity.ru

По мнению собеседников TagilCity.ru, невысокое количество женщин в сотне влиятельных персон Нижнего Тагила отражает общероссийскую тенденцию: даже на федеральном уровне в российском парламенте доля женщин составляет не более 25% как в верхней палате (Госдуме), так и в нижней (Совете Федерации). Доля женщин в тагильском рейтинге и того ниже — всего 17 тагильчанок по результатам оценок экспертов заняли свои позиции в числе влиятельных персон.

ТОП-10 самых влиятельных женщин Нижнего Тагила
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В шорт-лист по оценкам экспертов не вошли следующие депутаты Нижнетагильской городской думы:

  • Роман Гореленко, начальник металлургического производства АО НПК «Уралвагонзавод»,
  • Николай Атаманкин, пенсионер,
  • Александр Долгоруков, директор МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Юпитер»,
  • Галина Масликова, директор МБОУ СОШ 32,
  • Константин Шведов, начальник технического управления АО «ЕВРАЗ НТМК»,
  • Кирилл Романов, замдиректора ООО «Управляющая компания «Созвездие»,
  • Михаил Кручинин, гендиректор ООО «ВСМПО-посуда»,
  • Ирина Бусыгина, директор МБОУ СОШ № 49,
  • Мария Лисина, член политсовета Нижнетагильского Местного отделения «Единой России»
  • Лариса Гизенко, директор МАОУ СОШ № 61,
  • Олег Перминов, директор МБУ ДО «ДЮСШ № 2»,
  • Игорь Макаров, председатель Совета ТОС «Прудок».

Причины, по которым далеко не каждому депутату удалось оказаться в рейтинге влиятельных тагильчан, кроются в невысокой активности тагильских народных избранников, считает тагильский журналист Владимир Инжеватов:

Степень публичности депутатов оставляет желать лучшего. Я не припомню, чтобы за последний год кто-нибудь из них высказался по жизненно важным для тагильчан вопросам. Это касается проблем задолженностей коммунальных МУПов. Отвратительного качества так называемой питьевой воды. О выбросах градообразующих предприятий — ни слова. Словно и нет их вообще... Ни один депутат не вышел к своим избирателям в период протестных акций. Ну, разве что маленькое исключение можно сделать для Мартюшева. Неизвестна позиция депутатов в ситуации роста заражений коронавирусом. И в вопросе сегрегации общества в связи незаконным введением куар-кодов до принятия соответствующих изменений в федеральном законодательстве. Ну, можно ещё про объекты благоустройства вспомнить, куда наши нардепы иногда на экскурсию ездят, но свое мнение никак не афишируют,утверждает собеседник TagilCity.ru.

Среди народных избранников, влияющих на процессы в городе, также оказались опытные депутаты Заксобрания Вячеслав Погудин, Владимир Радаев, Владимир Рощупкин и дебютировавший в областной политике Вячеслав Малых, а также новый депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров. Эксперты издания заявили о влиянии на жизнь Нижнего Тагила еще одного бывшего депутата гордумы текущего созыва Алексея Пырина, который в связи со сменой места работы покинул публичную тагильскую политику в 2019 году, но, видимо, сохранил долю влияния на события в городе.

Напомним, эксперты проекта редакции TagilCity.ru на условиях конфиденциальности оценивали триста персон из числа политиков, чиновников, силовиков и представителей других сфер. В итоге в шорт-лист попали 130 человек, из них и был сформирован окончательный ТОП-100. В 2021 году его возглавили мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, полковник Ибрагим Абдулкадыров и депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

ТОП-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила в 2021 году
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