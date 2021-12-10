Абрамченко: РЭО проконтролирует процесс закупки контейнеров для РСО

«Российскому экологическому оператору было поручено взять под контроль целевое расходование средств. Большая часть регионов, куда были направлены средства по субсидии, уже приступили к закупке контейнеров. Шесть регионов — Калининградская, Брянская и Пензенская области, Башкирия, Кабардино-Балкария и Красноярский край — к настоящему времени сделали закупки и приступили к поставкам. В течение месяца контейнеры для РСО будут завезены в еще 16 регионов. При этом в восьми регионах присутствуют риски проведения всех процедур несвоевременно. РЭО со своей стороны представил для регионов РФ рекомендации, чтобы сроки не сорвались. Ожидаем, что регионами будет активизирована работа по данному направлению, и все закупки в этих субъектах завершатся в срок», — отметил Буцаев.