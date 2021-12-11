Чернышенко рассказал о программе РИФ-2022

Posted 11 декабря 2021,, 11:40
Published 11 декабря 2021,, 11:40
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По информации , государственный деятель выступает в качестве председателя оргкомитета Российского инвестиционного форума – 2022. Мероприятие пройдет в период с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории «Сириус».
Планируется, что в форуме будет принимать участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Организовывать мероприятие будет Фонд Росконгресс.
В ходе заседания участники форума рассмотрели проекты деловой, культурной и спортивной программ РИФ-2022. Кроме того, они оценили, насколько подготовлена площадка, и обсудили визуальное оформление выставки. Также участвовавшие в мероприятии поднимали вопросы о размещении и передвижении гостей. Особое внимание уделили теме ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Дмитрий Чернышенко рассказал, что региональные и федеральные органы власти предложили 209 инициатив для включения в повестку форума. Организационный комитет выбрал 45 сессий по 5 национальным целям. Отметим, что мероприятия будут проходить как в офлайн-, так и в онлайн-формате.
Вице-премьер подчеркнул, что на данном этапе сбор инициатив продолжается, поскольку программу формируют. Особое внимание планируют уделить темам реализации национальных проектов и наращивания экономического потенциала регионов.
Дмитрий Чернышенко заявил, что Российский инвестиционный форум – это форум регионов и конкретных решений. Он отметил, что трехдневная программа позволит поднять актуальные вопросы на пути достижения определённых президентом национальных целей. В ходе нее свои идеи могут озвучить представители федеральных органов власти, регионов и бизнес-сообщества. Помимо этого, государственный деятель подчеркнул, что на стендах и во время пленарных сессий у субъектов появится возможность представить свои лучшие проекты и практики, в том числе отобранные в рамках нового института кураторства вице-премьерами.
Говоря об общей задаче, Чернышенко отмечает процесс выработки в рамках форума наиболее эффективных решений для поддержки развития регионов. Также политик подчеркивает важность поиска инструментов для обеспечения роста уровня и качества жизни граждан по всей России.
Он добавил, что на форуме будут работать представители всех 85 субъектов. На данный момент своё участие подтвердили 56 регионов. Кроме того, участниками мероприятия желают стать десятки ведущих российских компаний и корпораций, частности Сбербанк, «Газпром», «Уралхим», ВТБ , ВЭБ.РФ и др.
Предусмотрена работа волонтеров, которых уже сейчас набирают. В скором времени их начнут обучать и подготавливать к форуму.