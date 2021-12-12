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Posted 12 декабря 2021,, 05:37

Published 12 декабря 2021,, 05:37

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Чемпионкой мира по тайскому боксу стала 14-летняя спортсменка из Екатеринбурга

12 декабря 2021, 05:37
Золотую медаль по тайскому боксу завоевала 14-летняя екатеринбурженка София Чечеткина на соревнованиях в Бангкоке.

Турнир проходил в столице Таиланда в течение недели. София является воспитанницей спортклуба «Тайпинг», победу она одержала в своей возрастной категории. A финальном поединке она сражалась со спортсменкой из Франции, пишет Е1.

Напомним, тагильчане стали победителями и призерами Первенства и Чемпионата Европы по пауэрлифтингу. Анна Возмилова и Максим Нигматуллин смогли завоевать «золото», соревнования проходили в Екатеринбурге.

Тагильчане стали победителями Чемпионата и Первенства Европы по пауэрлифтингу
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#Спорт#Новости УрФО#Бокс#Спортсменка#Соревнование#Екатеринбург#Евгения Сафина
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