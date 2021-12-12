Чемпионкой мира по тайскому боксу стала 14-летняя спортсменка из Екатеринбурга

Posted 12 декабря 2021,, 05:37
Published 12 декабря 2021,, 05:37
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Турнир проходил в столице Таиланда в течение недели. София является воспитанницей спортклуба «Тайпинг», победу она одержала в своей возрастной категории. A финальном поединке она сражалась со спортсменкой из Франции, пишет Е1.
Напомним, тагильчане стали победителями и призерами Первенства и Чемпионата Европы по пауэрлифтингу. Анна Возмилова и Максим Нигматуллин смогли завоевать «золото», соревнования проходили в Екатеринбурге.