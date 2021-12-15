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Posted 15 декабря 2021,, 05:41

Published 15 декабря 2021,, 05:41

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Территории для благоустройства в 2023 году обсуждаются в Нижнем Тагиле

15 декабря 2021, 05:41
Общественное обсуждение территорий для благоустройства в первоочередном порядке в 2023 году обсуждается в Нижнем Тагиле.

Оно стартовало с 15 декабря 2021 года и продолжится до 14 января 2022 года. Объекты сформированы на основании предложений тагильчан в ходе опроса. Свои предложения горожане направили в управление городским хозяйством администрации.

В список были включены 11 территорий:

  • Набережная в поселке Висимо-Уткинск

Там предлагается обустроить тротуар, площадки для скульптур, разместить городскую мебель и смотровые площадки, а также зрительные места у водопада, лестницы, наружное освещение, туалеты и провести озеленение.

  • Городской сквер «Нижне-Выйский»

Горожане предложили оформить центральный вход и сделать зоны отдыха. Кроме того, жители хотели бы, чтобы в сквере появилось озеленение, детские площадки, фонтан, скейт-площадки, место для выгула собак, спортплощадка и пляжная зона.

  • Территория, прилегающая к руслу реки Ежовка и пруд

На этой территории предложено сделать дорожки, зону отдыха, освещение, озеленение, смотровую площадку, цветники и так далее. Также жители предложили сделать парковку.

  • Общественная территория по адресу: пр. Строителей, дома 5, 7, 11

На дворовой территории тагильчане предложили отремонтировать лестницы, сделать игровую площадку, озеленение и тротуары.

  • Сквер «Строителей» и площадь на улице Окунева, 22

Здесь также предлагается сделать дорожки и парковки. Помимо этого тагильчане заявили, что требуется проведение мероприятий по водоотведению, ремонт памятника и установка для него архитектурной подсветки.

  • Площадь перед зданием Машиностроительного техникума по адресу пр. Вагоностроителей, 14а

В данном случае предложено отремонтировать памятник, постамент, установить остановку и городскую мебель. Также тагильчане считают, что там требуется озеленение.

  • Парк поселка Рудник III Интернационала

Эту территорию предлагается очистить от засохших насаждений, обустроить тропинки, сделать площадку для мини-футбола, спортивную с тренажерами и для отдыха, а также сцену.

  • Пешеходная территория от здания «Почта России» по адресу Черноисточинское шоссе, 19 до местного проезда Черноисточинское шоссе

Здесь предложено отремонтировать парковки, обустроить освещение и видеонаблюдение, сделать озеленение и установить игровой комплекс.

  • Парк им. Горького

Вокруг парка предлагается сделать ограждения, обустроить главный вход и парковки, велодорожки, детские и игровые площадки, установить туалет и провести озеленение.

  • Сквер «Пионерский» по пр. Ленина

На этой территории требуется развитие дорожек, тротуаров, наружное освещение и места для отдыха и игр.

  • Комсомольский сквер

В этом сквере предлагается отремонтировать фонтан, благоустроить территорию вокруг памятника Н. Н. Демидову, сделать площадки для отдыха и установить скульптуры.

Голосование за понравившиеся объекты благоустройства возможно на специальной странице на сайте администрации города. Объекты, которые наберут больше всего голосов будут вынесены на рейтинговое голосование.

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