tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря 2021,, 12:01

Published 17 декабря 2021,, 12:01

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Рефинансирование без справок и поручителей в «Тинькофф»: как получить помощь?

17 декабря 2021, 12:01
Если у вас несколько кредитов, с которыми вы хотите быстрее справиться, обратите внимание на рефинансирование в банке «Тинькофф». Данная услуга доступна многим людям и имеет выгодные условия — читайте об этом подробнее.

Несколько кредитов — это неэкономно и неудобно. Если вы оказались в такой ситуации, но хотели бы упростить свою финансовую ситуацию, обратите внимание на рефинансирование от «Тинькофф». Данная услуга доступна многим людям с разными возможностями. Она имеет выгодные условия, и ею легко воспользоваться.

Рефинансирование без справок в «Тинькофф»: как воспользоваться услугой?

Чтобы оформить выгодное рефинансирование без справок, откройте раздел «Банк» — «Рефинансирование» на официальном сайте «Тинькофф». Для подачи заявки нажмите на желтую кнопку «Оформить заявку» или заполните подробную форму внизу страницы. Выбрав нужные параметры по сумме рефинансирования и срокам, вы сами определите подходящие вам условия, по которым будете в дальнейшем выплачивать свою сумму. Клиент может взять до 2 млн рублей сроком до 3-х лет. Процентная ставка начинается от 8,9%.

Оформив заявку, ждите ответа от банка. Как правило, заявки клиентов рассматриваются сразу, поэтому вы можете получить одобрение в этот же день. Затем нужно договориться с сотрудником банка о встрече: он передаст вам карту с вашими деньгами и документы, которые нужно подписать. После подписания вам будет доступна карта с деньгами, и вы сможете начать погашение своих кредитов.

Рефинансированием от «Тинькофф» могут воспользоваться граждане России в возрасте 18-70 лет. Благодаря данной услуге можно мгновенно закрыть различные кредитные выплаты: кредиты физического лица в любом банке, ипотеку, микрозайм или сумму по кредитной карте. Рефинансируемые кредиты необходимо закрыть до второй выплаты по карте «Тинькофф».

Плюсы рефинансирования в «Тинькофф»

  • Услуга доступна многим людям с разными финансовыми условиями. Воспользоваться ею может любой совершеннолетний гражданин РФ до 70 лет. Не нужны справки, залоги, поручители, подтверждение своих доходов. Клиент сам определяет нужную ему сумму и срок ее выплаты банку.
  • Оформление — простое, легкое, удобное и быстрое. Заявка оформляется на сайте банка за несколько минут, из документов нужен только паспорт. Представитель банка сам доставит карту с документами по удобному адресу.
  • Экономия средств и времени. Рефинансирование позволяет за один раз избавиться от всех кредитов с разными условиями, заменив их на одну ежемесячную выплату в «Тинькофф» по стабильной ставке. Это проще, удобнее и сохранит ваши средства в будущем.

Рефинансирование в «Тинькофф» - хорошая помощь для тех, кто хочет справиться с несколькими кредитами за короткое время. Это простое и выгодное решение разных финансовых задач за один раз. Если вы заинтересованы в данной услуге, подайте свою заявку на сайте «Тинькофф».

Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.

#Общество
Подпишитесь
Владимир Путин пообещал проверить проблему со здравоохранением в свердловском поселке
Сегодня, 12:24
Впервые в Нижнем Тагиле состоится новогодний фестиваль ледовых скульптур
Сегодня, 14:48
Добровольцы Нижнего Тагила получили благодарности президента
Сегодня, 13:48
Тагильчанин получил второе место в номинации на международном конкурсе «Мы вместе»
Сегодня, 07:27
Будет ли вторая волна мобилизации? Что ответил Путин
Сегодня, 12:30
В Екатеринбурге цены на огурцы выросли на 13%
Сегодня, 12:07