Рефинансирование без справок и поручителей в «Тинькофф»: как получить помощь?

Оформив заявку, ждите ответа от банка. Как правило, заявки клиентов рассматриваются сразу, поэтому вы можете получить одобрение в этот же день. Затем нужно договориться с сотрудником банка о встрече: он передаст вам карту с вашими деньгами и документы, которые нужно подписать. После подписания вам будет доступна карта с деньгами, и вы сможете начать погашение своих кредитов.