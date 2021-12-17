Рефинансирование без справок и поручителей в «Тинькофф»: как получить помощь?

Posted 17 декабря 2021,, 12:01
Published 17 декабря 2021,, 12:01
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Несколько кредитов — это неэкономно и неудобно. Если вы оказались в такой ситуации, но хотели бы упростить свою финансовую ситуацию, обратите внимание на рефинансирование от «Тинькофф». Данная услуга доступна многим людям с разными возможностями. Она имеет выгодные условия, и ею легко воспользоваться.
Чтобы оформить выгодное рефинансирование без справок, откройте раздел «Банк» — «Рефинансирование» на официальном сайте «Тинькофф». Для подачи заявки нажмите на желтую кнопку «Оформить заявку» или заполните подробную форму внизу страницы. Выбрав нужные параметры по сумме рефинансирования и срокам, вы сами определите подходящие вам условия, по которым будете в дальнейшем выплачивать свою сумму. Клиент может взять до 2 млн рублей сроком до 3-х лет. Процентная ставка начинается от 8,9%.
Оформив заявку, ждите ответа от банка. Как правило, заявки клиентов рассматриваются сразу, поэтому вы можете получить одобрение в этот же день. Затем нужно договориться с сотрудником банка о встрече: он передаст вам карту с вашими деньгами и документы, которые нужно подписать. После подписания вам будет доступна карта с деньгами, и вы сможете начать погашение своих кредитов.
Рефинансированием от «Тинькофф» могут воспользоваться граждане России в возрасте 18-70 лет. Благодаря данной услуге можно мгновенно закрыть различные кредитные выплаты: кредиты физического лица в любом банке, ипотеку, микрозайм или сумму по кредитной карте. Рефинансируемые кредиты необходимо закрыть до второй выплаты по карте «Тинькофф».
Рефинансирование в «Тинькофф» - хорошая помощь для тех, кто хочет справиться с несколькими кредитами за короткое время. Это простое и выгодное решение разных финансовых задач за один раз. Если вы заинтересованы в данной услуге, подайте свою заявку на сайте «Тинькофф».
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